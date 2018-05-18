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ГОРОСКОП НА 18 ТРАВНЯ

18.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Отримаєте перемогу у найскладнішій для вас битві.

ТЕЛЕЦЬ

Любите сюрпризи? На вас чекає приємний подарунок.

БЛИЗНЮКИ

Маленькі успіхи мотивують!  Ви зробите у кар’єрі прорив.

РАКИ

Не бійтеся помилятися і знайдете правильне рішення.

ЛЕВ

Вам щаститиме сьогодні цілий день. Користуйся можливістю.

ДІВА

Те, що мало для вас величне значення, втратить сенс!

ТЕРЕЗИ

Важливо укріпити стосунки з потрібними людьми!

СКОРПІОН

Якщо є страх, ризикніть.  Ви побачите, що життя прекрасне.

СТРІЛЕЦЬ

Не відмовляйтеся від пропозиції, яку сьогодні отримаєте.

КОЗЕРІГ

Ви настільки чудові, що всі хочуть бути схожими на вас.

ВОДОЛІЙ

Ви відкриєте щось нове у коханій людині.

РИБИ

Ви себе недооцінюєте! Чекайте заслуженої нагороди!

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