В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МАЛО НЕ ОТРУЇЛАСЯ 3-РІЧНА ДИТИНА

Поки мати поралась по господарству, один з її найменших синів дістав з автомобільної аптечки ліки і проковтнув кілька пігулок. Хлопчика було госпіталізовано. В лікарні медики надали йому необхідну допомогу і відпустили додому. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Вчора в вечорі до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Покровської ЦРЛ доставлено 3-річного хлопчика з с. Сергіївка, який наковталася пігулок.
Прибувши до лікарні, правоохоронці поспілкувались із матір’ю дитини. Жінка розповіла, що коли вона на кілька хвилин відволіклася у справах, її найменший син сам заліз в автомобіль, який стояв у дворі, дістав звідти аптечку і проковтнув ліки. Як тільки мати це побачила, одразу викликала Швидку допомогу. Медики надали дитині необхідну допомогу і відвезли до лікарні.
Наразі дитина вже знаходиться вдома, її здоров’ю нічого не загрожує.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування», яке карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Покровський відділ поліції
Донецької області