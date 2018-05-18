ВИПРАВЛЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ТА ПЕНІ В ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

Відповідно до п. 50.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Виправлення суми штрафних санкцій та пені в податковій декларації з податку на прибуток не передбачено.
У разі необхідності, відповідно п. 46.4 ПКУ разом з такою податковою декларацією платник податків може подати доповнення до такої декларації, які складено за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Про цей факт платник зазначає у спеціально відведеному місці в податковій декларації.