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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 ТРАВНЯ

18.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1152 — У Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська оголошена нареченою герцога Нормандського Генріха Плантагенета.
  • 1268 — Єгипетські мамелюки захопили Антіохію.
  • 1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.
  • 1291 — Єгипетські мамелюки захопили Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі.
  • 1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Крістофера Марлоу.
  • 1642 — Заснований Монреаль.
  • 1724 — Відбулася церемонія коронації російської імператриці Катерини I.
  • 1781 — Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару.
  • 1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.
  • 1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.
  • 1848 — У Франкфурті на Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.
  • 1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.
  • 1899 — У Гаазі почалася перша мирна конференція
  • 1909 — У Парижі балетом «Князь Ігор» почалися Дягилевські вечори російського балету.
  • 1915 — Під Ригою випробуваний перший у світі танк «Усюдихід».
  • 1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.
  • 1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсильванія, США) загинуло близько 200 осіб.
  • 1918 — У Донбасі німецькі окупанти розстріляли 44 шахтарів.
  • 1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
  • 1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
  • 1928 — Почався розгляд «Шахтинської справи» про антирадянську змову інженерів Донбасу.
  • 1934 — У радянських політехнічних інститутах введено викладання історії і географії.
  • 1935 — Розбився найбільший радянський літак «Максим Горький», 49 чоловік загинуло.
  • 1940 — Герой Першої світової війни маршал Анрі Філіпп Петен призначений міністром оборони Франції.
  • 1941 — Італійський герцог Сполето проголошений королем Хорватії Томіславом II
  • 1942 — Німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові.
  • 1942 — У Берліні група підпільників атакували антирадянську виставку
  • 1943 — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь «Кентавр», 299 чоловік загинули.
  • 1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.
  • 1944 — У Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.
  • 1944 — Після тижневого штурму загони 2-го Польського корпусу захопили монастир Монте-Кассіно, відкривши союзникам дорогу на Рим.
  • 1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.
  • 1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.
  • 1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв’язку з його підтримкою Північної Кореї.
  • 1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар’єр.
  • 1956 — ЦК КПРС закликав комсомольців їхати на будівництво шахт Донбасу.
  • 1960 — Три священики заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).
  • 1965 — В Дамаску повішений резидент ізраїльської розвідки в Сирії Елі Коен.
  • 1967 — Главою КДБ призначений Юрій Андропов.
  • 1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.
  • 1980 — Відкрили Івано-Франківський художній музей.
  • 1980 — Внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб
  • 1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар’єрами швидше 13 секунд.
  • 1982 — У звітній доповіді на XIX з’їзді лідер комсомолу Борис Пастухов згадав ім’я Леоніда Брежнєва 38 разів.
  • 1985 — У газеті «Правда» з’явилася рубрика «Тверезість — норма життя».
  • 1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)
  • 1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).
  • 1992 — Вірменська армія захопила Лачинській коридор між Вірменією і Карабахом
  • 1992 — Прийнята конституція Туркменістану
  • 1994 — Лідер Соціалістичної партії України О. Мороз вперше обраний головою Верховної Ради.
  • 1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.
  • 1996 — У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.
  • 1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
  • 1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.
  • 1999 — В Криму здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова.
  • 1999 — Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.
  • 2001 — Почалася технічна частина операції з підйому підводного човна «Курськ».
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