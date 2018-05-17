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У СЕЛИДОВОМУ ПОПРОЩАЛИСЯ ІЗ ЗАГИБЛИМ ДЕНИСОМ ОСТРОУШКО

17.05.2018 Новини Комментариев нет
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16 травня в місті Селидове з почестями проводили в останню путь 22-річного солдата контрактної служби Дениса Остроушко.

 

Церемонія прощання з бійцем відбулася в міському Палаці культури, куди прийшли віддати останню шану представники місцевої влади та громадських організацій, побратими і друзі військовослужбовця, особовий склад Покровське-Ясинуватського об’єднаного міського військового комісаріату.

Як повідомляється на офіційному сайті Селидівської міської ради, Денис з багатодітної сім’ї, народився 31 серпня 1995 року. Закінчив 9 класів Селидівської ЗОШ №1, навчався в Селидівському професійному ліцеї за спеціальністю «Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок». Після завершення навчання пішов працювати на шахту «Україна», звідки в 2017 році вступив до лав української армії.

 

Дениса Остроушко поховали на Ворошиловському кладовищі міста Селидове. Над могилою бійця в його честь пролунали збройові залпи.

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