17 ТРАВНЯ — ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

Вознесіння Господнє символізує відкритість Неба перед людиною. Це вічний дім для кожного, який відділений від землі гріхами людськими.
Вознесіння Ісуса Христа в Небо завершило земне служіння Сина Божого. Сталося це на сороковий день після Воскресіння Ісуса. Саме свято Вознесіння припадає на четвер шостого тижня після Великодня.
Після свого нового народження Син Божий увійшов до небесного храму Отця-Бога, ставши на землі Спасителем усього людства. Суть свята Вознесіння полягає в піднесенні людської природи (тіла і душі), яка може усвідомити вищий прояв світла завдяки Престолу Всевишнього.
Свідками Вознесіння Христа стали його учні, яких він проводив до Віфанії. Нагодувавши їх хлібом, він благословив своїх учнів і вознісся над ними в небо. Про це диво апостоли розповіли всім людям, повернувшись до Єрусалиму.
Вознесіння Господнє символізує відкритість Неба перед людиною. Це вічний дім для кожного, який відділений від землі гріхами людськими. У цей день найкраще задуматися про добро, красу і віру, які приводять кожну людини до кращого життя.