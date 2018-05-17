ІМЕНИНИ 17 ТРАВНЯ

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Антон — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Антон пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Микита — ім’я в перекладі з грецької означає «переможець». Ім’я прийшло до нас із Стародавньої Греції. Покровителем цього імені вважається святий Микита Сповідник, який був ігуменом Мидикийской обителі. Він відзначився тим, що сповідував всіх бажаючих, відпускав гріхи їм, тим самим рятуючи заблукалі душі з чистилища. Популяризував християнську віру, проповідував справжні моральні цінності.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».