ЮРІЙ КАРМАЗІН ВІТАЄ ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН З ВОЗНЕСІННЯМ ГОСПОДНІМ

Сьогодні, 17 травня, православні християни святкують Вознесіння Господнє, яке традиційно припадає на 40-й день після Великодня.
Вознесіння Господнє (Вшестя) — вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння Господнього. У християнстві ця подія відзначається великим святом, яке завжди припадає у четвер 40-го дня по Христовому Воскресінні. З цього приводу народне прислів’я каже: «Не прийдеться в середу Вшестя». У Католицькій церкві Вознесіння Господнє має найвищий статус — торжества. Згідно з християнським вченням після воскресіння Христа, через сорок днів Бог забрав Його на Небо, хоч до цього Він ходив по землі. Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос воскрес!». Опісля Вшестя це вже заборонялося. Також у храмах ховають плащаницю.
День цей відзначається православною церквою як велике двунадесяте свято, а в народі його ще називають Знесення, Вшестя або й Щастя.
В цей день дух Ісуса Христа вознісся на небеса, де і з’єднався з Богом. У народі Вознесіння традиційно пов’язують з урожаєм і зростанням, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів в сільському господарстві.
Як відомо, Ісус являвся учням своїм протягом сорока днів після свого Воскресіння. Він оповідав їм про Царство Боже та про те, що Йому необхідно було знести свої муки.
І тепер, на сороковий день після Свого Воскресіння, ніби після нового народження, Христос повинен був відправитися в Небесні обителі, щоб приготувати там місце для нас і сісти праворуч Бога Отця. Здобута перемога над смертю, яка є страшним наслідком гріха, відкрила і для всіх нас можливість воскреснути в славі Божій. У Своїй Особі Господь підніс спокуту людську природу, включаючи тіло людини, до самого Престолу благодаті Божої. Він як і обіцяв, виконавши все передбачене про Нього, відкрив кожній людині можливість примирення з Богом.
Напряму про подію і деталі Вознесіння розповідають нам Божі євангелісти Лука і Марк. Багато подробиць цих подій можна взнати на початку книги Діянь Святих Апостолів.
Цій події, як і факту Воскресіння Христового, було чимало вірних свідків. Після останніх настанов, які промовив Своїм учнями, Христос вивів їх з міста до Віфанії. Піднявши руки, благословив їх. І, коли благословляв їх, став віддалятися від них на хмарі і підноситися на небо. Вони ж поклонилися Йому і з світом і великою радістю повернулися назад до Єрусалиму.
Свято Вознесіння — це одне з центральних свят усього християнського світу. Царство Небесне, колись закрите для нас, царство істини, добра і краси, тепер відкрито і підготовлено для людини. І для його придбання не потрібно багато слів або яких-небудь великих справ. Досить, пробачивши образи і відкинувши сумніви, згадати про любов Божу і примиритися з Ним, через Ім’я Господа Ісуса Христа, Яке дано тепер усім людям. Бог дає даром. Не так як світ дає, адже дні лукаві. Він дає життя і дає з надлишком. Він дає вічне життя!
Тож, щиро вітаю Вас з величним і світлим святом Вознесіння Христового та бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало Вас і всю нашу святу Україну. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна оселя, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок.
Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді, я переконаний, весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим.
Дорогі православні християни! Бажаємо Вам зустріти Свято Вознесіння Христового у піднесеному настрої, зі світлими помислами та намірами. Від усього серця зичу щастя, благополуччя та МИРУ в кожен будинок, кожній Українській сім’ї!
Божого Благословіння Вам та Вашим близьким та рідним!
З повагою, Ваш Юрій Кармазін