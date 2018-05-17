Відомо, що саме 17 травня селяни намагалися заготовити матеріал, який згодом можна використовувати для виготовлення дерев’яних ложок. Говорили, що чоловік, який народився 17 травня, може розуміти мову тварин.
У православній церкви17 травня вшановували пам’ять Святої Пелагії, яка була заступницею птахів. Також з цього моменту починалися травневі грози, а ті, які траплялися раніше, вважали випадковими і одиничними. Городники в день 17 травня повинні були відлякувати не лише шкідників, а й нечисту силу. Для цього вони поміщали в надтреснувший горщик трохи кропиви, вирвану з коренем. У старовину день 17 травня називали по-різному: Пелагея, Пелагея-заступниця. Вважали, що Пелагея протегувала невинних дівчат і птахам. Саме до Пелагеї зверталися, якщо потрібна допомога безневинним людям.
Селяни 17 травня спеціально рубали клен, березу або липу, заготовлюючи сировину для виготовлення ложок. З давніх часів саме вони були символом заможності і ситості. Тому, ложки часто прикрашали химерної розписом і різьбленням, а потім підносили у подарунок — це вважалося дуже престижним. Часто носили дерев’яні ложки з собою, склавши їх в спеціальний футляр. Також їх могли носити в чоботі або за поясом.
Стежили 17 травня за черемхою. Так, якщо на ній вже з’явилися квіти, то вважалося, що сіяти пшеницю пізно, і урожай не збереш. У садах тим часом починали цвісти груші, яблука, вишні, і їх намагалися прищеплювати саме в цей день. Спостерігали за природними явищами, прикметами і намагалися вгадати, якою буде погода в найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 17 травня
- Лелека звив гніздо в низині — можна хліб у мокрих місцях нанизувати. Якщо ж птах гніздиться високо, значить, хліб в низинах попреет
- Хрущів багато — буде посуха
- Зацвіла калина — можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.
- Немає роси вранці 17 травня — погода зміниться
- З’явилися сережки на квітучих кленах — можна висаджувати буряк
- Кує зозуля — прикмета до того, що погода буде гарна
- Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай
- Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця — буде вітер
- Бліде сонце — погана погода протримається довго
- Цвіте терен — друга половина травня буде холодною.