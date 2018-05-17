ПОКРОВСЬКІ КІКБОКСЕРИ ГІДНО ВИСТУПИЛИ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

З 10 по13травня в м.Павлоград пройшов Чемпіонат України з кікбоксингу ВTKA. У змаганнях взяли участь близько 700 спортсменів майже з усіх областей України. Покровськ представляла команда ДЮСШ під керівництвом тренера-викладача Миколи Безсонова. Кікбоксери взяли участь у п’яти розділах програми змагань в різних вагових категоріях і показали відмінний результат. Хлопці повернулися додому з такими місцями: Перетягін Марк — І місце лайт-контакт, Кірєєв Марк — І місце семі-контакт, Змієв Євген — ІІ місце кік-лайт, Пономарьов Андрій — ІІ місце кік-лайт, Попирко Станислав — ІІ Лайт-контакт, Волошин Артем — ІІ місце лайт -контакт, Бахметьев Ілля — ІІІ місце лайт-контакт, Поросюк Володимир — ІІІ місце лайт-контакт, Бурчак Богдан — ІІІ місце кік-лайт, Куруц Олександр — ІІІ місце кік-лайт.
Адміністрація дитячо-юнацької спортивної школи вітає тренера і його вихованців з відмінними результатами і бажає їм подальших успіхів на рингу.