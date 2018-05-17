ОБСТРІЛ СВІТЛОДАРСЬКА КВАЛІФІКОВАНО ЯК ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Артемівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом артилерійського обстрілу м. Світлодарська.
Установлено, що близько 9:30 незаконні збройні формування «ДНР» здійснили обстріл м. Світлодарська. В ході обстрілу один із снарядів влучив у автомобіль, який знаходився поблизу місцевої загальноосвітньої школи № 11. Місцевий мешканець — власник пошкодженого автомобіля, отримав незначні тілесні ушкодження. Також вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 вікон навчального закладу. На момент обстрілу в школі знаходилось 387 учнів та 46 осіб персоналу школи, постраждалих серед вказаних осіб не має.
На місці події працює слідчо-оперативна група Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області .
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області