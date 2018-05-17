МЕШКАНЦЯ М.КУРАХОВЕ ЗАСУДЖЕНО ДО 14 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вироком колегії суддів Красноармійського міськрайонного суду 54-річного мешканця м. Курахове Мар’їнського району засуджено до 14 років позбавлення волі.
У суді доведено, що саме цей громадянин влітку 2016 року вдома вживав спиртні напої разом зі своєю 45-річною знайомою. Через деякий час між ними виникла сварка, оскільки гостя не бажала покидати помешкання. Розлючений чоловік наніс їй множинні удари руками та ногами в область голови, тулуба та кінцівок, від яких вона померла на місці.
З метою приховати сліди скоєного злочину, засуджений розчленив труп жінки за допомогою ножа та виніс частини її тіла в господарських сумках на смітник, що знаходився поблизу будинку.
Суд, дослідивши обставини скоєння кримінального правопорушення, заслухавши показання свідків, сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами публічного обвинувачення, яке підтримував Мар’їнський відділ Волноваської місцевої прокуратури, та визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті людині).
Згідно із вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.
Прес-служба прокуратури Донецької області