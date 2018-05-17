ГОРОСКОП НА 17 ТРАВНЯ

ОВЕН
Відчуєте справжню легкість. Всі справи підуть як по маслу.
ТЕЛЕЦЬ
Ловіть щастя у кожному моменті. З них складається життя!
БЛИЗНЮКИ
Більше драйву і приємних емоцій. Життя варте цього.
РАКИ
Хороша новина. Справа вирішиться на вашу користь.
ЛЕВ
Сміх – це найкращі ліки від усіх хвороб! Радійте життю.
ДІВА
Розкриєте таємницю, яку від вас приховували!
ТЕРЕЗИ
Рідна людина зробить вам неочікуваний сюрприз.
СКОРПІОН
Час зробити вибір. Покладись на те, що підказує вам серце.
СТРІЛЕЦЬ
Викинь все старе з оселі й її заповнить позитивна енергія.
КОЗЕРІГ
Не критикуйте людей, а робіть компліменти. Побачите зміни.
ВОДОЛІЙ
Вже давно треба подумати про літню відпустку. Море чекає.
РИБИ
Всі будуть думати, що ви збожеволіли. А ви просто щасливі.