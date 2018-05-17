В МИРНОГРАДІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВБИВ НОЖЕМ СВОГО ЗНАЙОМОГО

Отримавши повідомлення про те, що в одній з квартир Мирнограду сталося вбивство, правоохоронці виїхали за вказаною адресою і майже на місці затримали вбивцю. 36-річний чоловік розкаявся у скоєному, звинувативши в усьому горілку. Наразі речові докази вилучені, зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що під час бійки між двома чоловіками, один з них вхопив ножа і вдарив ним свого опонента.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. По прибуттю поліцейськими був виявлений труп 45-річного мешканця Мирнограду з ознаками ножових поранень. В сусідній кімнаті знаходився 36-річний чоловік, який зізнався, що це — «справа його рук». Як розповів підозрюваний, він прийшов у гості до свого знайомого і його співмешканки. Всі разом вони розпивали алкогольні напої, а потім подружжя почало сваритися. Гість не залишився осторонь і втрутився в сварку, яка переросла в бійку між чоловіками. «Я вхопив зі стола ніж і вдарив ним свого знайомого, але я не очікував, що це призведе до таких наслідків»,- розповів правоохоронцям гість.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Таким чином не стриманий гість може відправитися за грати на строк до 15 років.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції Донецької області