ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 ТРАВНЯ 17.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет. 1792 — на Уолл-стрит в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду («Платановий пакт»), яка поклала початок нью-йоркській біржі. 1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж). 1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит. 1883 — Прем’єра в США шоу «Дикий Захід». 1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу. 1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час. 1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад. 1934 — у нацистській Німеччині євреї позбавлені права на медичне страхування. 1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети «Наш клич». 1940 — фашисти захопили Брюссель. 1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом. 1959 — на Кубі оголошена роздача землі селянам. 1973 — у Білому домі почалися слухання з Уотергейтського скандалу. 1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього. 2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький «Галатасарай» після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський «Арсенал» по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:17 мая, 17 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ