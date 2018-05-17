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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 ТРАВНЯ

17.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.
  • 1792 — на Уолл-стрит в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду («Платановий пакт»), яка поклала початок нью-йоркській біржі.
  • 1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж).
  • 1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит.
  • 1883 — Прем’єра в США шоу «Дикий Захід».
  • 1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.
  • 1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
  • 1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.
  • 1934 — у нацистській Німеччині євреї позбавлені права на медичне страхування.
  • 1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети «Наш клич».
  • 1940 — фашисти захопили Брюссель.
  • 1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.
  • 1959 — на Кубі оголошена роздача землі селянам.
  • 1973 — у Білому домі почалися слухання з Уотергейтського скандалу.
  • 1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.
  • 2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький «Галатасарай» після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський «Арсенал» по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.
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