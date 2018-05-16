19 ТРАВНЯ БУДЕ ПЕРЕКРИТО РУХ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ВУЛИЦЯМИ ПОКРОВСЬКА

Шановні мешканці Покровська та гості міста! 19 травня у Покровську відбудуться урочисті заходи з нагоди проведення Дня Європи за участю керівництва Донецької області, делегацій міст та районів області й представників іноземних держав. У зв’язку з чим з 23:00 18.05. до 23:00 19.05. буде перекрито та обмежено рух транспорту наступними вулицями:
1). ПОВНІСТЮ ПЕРЕКРИТІ:
— пл. Шибанкова,
— бул. Андрющенко,
— пр-т Шахтобудівників,
— вул. Поштова (колишня вул. Соціалістична),
— вул. Чкалова,
— пров. Колосова ,
2). ЧАСТКОВО ПЕРЕКРИТІ:
— вул. Лихачова (від вул. Чкалова до вул. Європейська),
— вул. Маршала Москаленко (від педколеджу до міськсуду)
— вул. Руднєва (від вул. Чкалова до пр.-т Шахтобудівників)
— вул. Лермонтова (від вул. Чкалова до вул. Європейська)
3). ОБМЕЖЕНО РУХ:
— вул. Європейська (колишня вул. Горького).
Шановні автовласники! Щоб уникнути примусової евакуації автотранспорту, переконливо просимо не залишати автотранспорт на перелічених вулицях з 23:00 18.05. до 23:00 19.05.