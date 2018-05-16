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ЯК ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО ДНЯ ЄВРОПИ?

16.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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16 травня робочий день керівників Покровська розпочався досить рано. Адже до дня Європи залишилося зовсім мало часу.

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