Говорили, що з цього дня у корів молоко додається. Господині раділи цьому, оскільки в селах в старовину молоко було одним з основних продуктів харчування. Також цей період відомий цвітінням черемхи, і кажуть, що настають черемхові холоду. Якщо людина родился16 травня, то він, згідно з віруваннями, буде чудово готувати. Також цілющою силою в цей день наділяли кропиву. Люди варили з неї щі, а також били один одного кропивою для того щоб весь рік бути захищеними від хвороб. 16 травня починає цвісти черемха і бузина, ялинки змінюють зелень. 16 травня знахарі також відправлялися збирати цілющі трави і готували з них зілля. Особливо цілющими вважалися настої з молодої кропиви, які допомагали позбутися від великої кількості хвороб.
Свято 16 травня в давнину був відомий під великою кількістю назв: зелені щі, Мавра, Марфа, розсадниця, молочниці, Тимофій, Марьюшка, Коров’ячі заботницы і т. д. Селяни виділяли цей день під роботи в городі. Вони займалися посадкою молодої капусти, засівали землю іншими овочевими культурами. Тому, і називали 16 травня Марфою рассадницей. Перед посадкою розсаду кропили святою водою і вважали, що так зможуть захистити її від гусениць, попелиць та інших шкідників. Казали: «Благослови, Господи, дай урожай». Заборонено 16травня було їсти хліб під час посадки — вважали, що в цьому випадку кури поклюют сходи.
Крім того, Мавру також величали молочної, оскільки корови до цього часу наїдалися солодкої і соковитою травою, давали дуже смачне і густе молоко. Пастухи 16 травня варили мавринську кашу з молока прямо в полі і говорили, що така їжа дарує сили і здоров’я.
В городах вже виростала молода зелень, тому і варили борщ вже не з квашеної, а зі свіжої капусти.
Народні прикмети на 16 травня
- Якщо дуб раніше від ясена розпускає листя, то це обіцяє посушливе літо.
- Не можна садити капусту у четвер, навіть якщо він припадає на Рассадницу — інакше її черви поточат
- Під час посіву потрібно пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила не бруква, а смачна капуста
- Солов’ї заспівали до 16 травня — прикмета до того, що скоро все зацвіте навколо
- Велика роса — буде хороший урожай огірків.
- Ясна погода 16 травня — огірків багато збереш
- Черемха цвіте, і тепла погода встановилися — в пору посіву теж буде тепло
- Черемха цвіте — холоду попереду
- Чим раніше зацвіте черемха, тим більш теплим або гарячим буде літо, а восени також буде тепло.
- Пышноцветье на черемухе — прикмета того, що літо буде дощовим
- Гуси і качки крила піднімають, махають ними — чекай бурі