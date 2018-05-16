ПРАЦІВНИЦЮ ЛОМБАРДУ СУДИТИМУТЬ ЗА ПІДРОБКУ ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗТРАТУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Установлено, що контролер-касир відділення одного з ломбардів у м. Маріуполі з березня по червень 2017 року привласнила 19 одиниць золотих виробів та грошові кошти, що належать ломбарду, на загальну суму майже 130 тис грн.
З метою приховати факт скоєння кримінального правопорушення, 27-річна жінка внесла до бухгалтерської комп’ютерної програми недостовірні відомості щодо укладання ломбардом договорів про надання фінансового кредиту та займу, предметом яких нібито були золоті прикраси та грошові кошти, що рівнозначні сумам грошових коштів, привласнених нею.
Після цього зловмисниця використала завідомо підроблені офіційні документи, передавши їх у якості звітності керівнику ломбардного відділення. Всього слідством встановлено 46 аналогічних епізодів.
Дії контролера-касира кваліфіковано за ч.ч. 1,3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.ч. 2, 3 ст. 358 (складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, вчинене повторно) КК України.
За процесуального керівництва прокуратури Донецької області досудове розслідування завершено. Прокурором затверджено та скеровано до Приморського районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт для розгляду по суті.
Прес-служба прокуратури Донецької області