МІСЬКОМУ ГОЛОВІ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ПІДРОБЛЕННІ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

15 травня Слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно з СБУ у Донецькій та Луганській областях Добропільському міському голові повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), чч. 2,3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Установлено, що 47-річний посадовець використовуючи своє службове становище підписував табеля обліку робочого часу, які містили неправдиві відомості про відпрацьований особисто ним робочий час. Таким чином міський голова намагався приховати факти невиконання своїх посадових обов’язків, у зв’язку із залишенням свого робочого місця у робочий час без поважних причин для відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.
Разом з тим, посадовець з метою приховання фактів відсутності на робочому місці у травні 2017 року надав до міської ради підроблений офіційний документ — листок непрацездатності.
На підставі підроблених офіційних документів посадовцю було нараховано та виплачені бюджетні кошти.
На теперішній час міському голові повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів, вручені клопотання про обрання запобіжного заходу та клопотання про відсторонення від посади.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області