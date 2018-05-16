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МЕШКАНКУ ПОКРОВСЬКА ВІД ВТРАТИ ГРОШЕЙ ВРЯТУВАЛА ВЛАСНА ПИЛЬНІСТЬ

16.05.2018 Новини Комментариев нет
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4 тисячі 500 доларів просили у покровчанки псевдо-співробітники прокуратури під приводом: «допоможемо вирішити проблеми в бізнесі». Однак жінка запідозрила в «пропозиції» щось неладне і звернулась до поліції. Наразі відносно зловмисників відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 36-річна місцева мешканка із заявою про те, що її намагались ошукати. З’ясувалось, що невідомі зателефонували своїй жертві, представились співробітниками прокуратури і запропонували свою допомогу у вирішенні бізнесових питань. Незнайомці назвали ціну «допомоги» – 4 тисячі 500 доларів США і номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати гроші. Покровчанці здалося підозрілим, що їй телефонують з прокуратури та й проблем з бізнесом жінка не мала, тому вона прийняла рішення повідомити про дивну телефонну розмову правоохоронцям.

Таким чином, жінка зберегла свої гроші і не дала шахраям реалізувати свій підступний задум.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до даного випадку.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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