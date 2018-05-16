ДО ПОКРОВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ЗАВІТАЛИ УЧНІ НВК №1

16 травня 2018 року в Покровському міському центру зайнятості Донецької області відбувся День відкритих дверей для учнів Навчально-виховного комплексу №1 міста Покровська.
Учні отримали інформацію про ситуацію на ринку праці, особливості працевлаштування в сучасних умовах, потребу в працівниках за професіями, які користуються попитом на ринку праці, можливість їх отримання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, про можливість участі в оплачуваних громадських і тимчасових роботах та започаткування власної справи.
Фахівці центру зайнятості ознайомили учнів з інформацією про роботу профінформаційного сектору, про те, де можна пройти навчання за певною професією, умовами навчання та можливістю подальшого працевлаштування та з довідником професійно-технічних і вищих навчальних закладів області.
«Допомогою у визначенні з майбутньою професією є профорієнтаційне тестування «Центр професійної орієнтації» безкоштовний додаток на Google Play, а також на сайті Державної служби зайнятості Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри, де можна самостійно пройти безоплатне комплексне тестування, яке допоможе виявити власні нахили і здібності», — наголосила фахівець відділу активної підтримки безробітних Крістіна Насєкіна.
Відбулась екскурсія Покровським міським ЦЗ, учні побачили як працює служба зайнятості. Даним заходом діти були задоволені і отримали багато позитивних вражень від побаченого і почутого.