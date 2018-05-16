В УКРАИНЕ СТАРТОВАЛА БОЛЬШАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Президент Петр Порошенко принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области.
«Искренне поздравляю вас с этим торжественным событием, которое является результатом всех наших усилий», — обратился к присутствующим Президент.
«Треть украинцев проживают в селе. Это почти 14 миллионов украинцев, которые были лишены качественных медицинских услуг. И казалось, что эта проблема является такой, которую нельзя решить», — отметил Глава государства. Он добавил, что врача «очень трудно калачом заманить в село».
Президент отметил, что обсуждал тему качественного медицинского обслуживания жителей сел и небольших городов с партнерами из Канады, Франции, Германии, с представителями Всемирного банка. «Я предложил совершенно уникальную модель — модель телемедицины. Когда мы будем сочетать в сельской лаборатории качественного медицинского работника, в сельской амбулатории будет находиться самое необходимое оборудование для первого быстрого анализа и диагностики», — рассказал Президент.
По его словам, информация о пациенте дальше будет поступать в медицинский хаб или в район, где врач уже прочитает кардиограмму, проанализирует необходимые данные, увидит симптомы, а если нужно свяжется с областным центром или Киевом, привлечет специалистов и поставит качественный диагноз.
«Это позволит сохранить «платиновые или золотые минуты и часы». Потому, что в большинстве случаев медицинская помощь, которая будет предоставлена в течение часа часто спасает жизнь», — сказал Петр Порошенко, добавив, что, когда украинцы были лишены этой помощи, они были обречены.
Президент напомнил о возвращенных в Государственный бюджет 1,5 миллиардах долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью. «Я сразу же, как только эти деньги были возвращены, предложил несколько важнейших программ. Первой из них была сельская медицина», — сказал Глава государства.
Президент отметил, что в новом здании фельдшерско-акушерского пункта, созданном по проекту французского архитектора, будет размещена аппаратура, а также будет помещение для проживания фельдшера, автомобиль. По его словам, при необходимости по указанию врача будут предоставляться лекарства и будут сделаны соответствующие процедуры, либо пациент будет транспортирован в районную или областную больницу, где будут предоставлены все необходимые услуги.
«Почему этого не делалось раньше? Я не принимаю никаких объяснений. Но говорят, что денег не было», — рассказал Президент. Вместе с тем, он напомнил, что сейчас во время войны и решительных мер по реализации целого ряда важных программ, начиная от строительства армии и заканчивая строительством дорог, и программой децентрализации, были найдены средства на развитие сельской медицины.
«Кто-то предлагал в старых домах поставить телефон и по телефону спрашивать, что делать. Так они видели телемедицину. «Теле» — это не от слова телефон. Мы видим, что у нас на сегодняшний день это должно быть оснащено современным широкополосным интернетом», — отметил Петр Порошенко. Он напомнил, что в этом году был проведен конкурс по открытию в Украине связи четвертого поколения, и широкополосный интернет должен быть в каждом селе, школе, сельсовете и в медицинской лаборатории. «Тогда врач посмотрит на пациента, пусть без приезда в деревню, увидит анализы, установит диагноз и быстро будет оказана медицинская помощь», — отметил он.
«Казалось, а почему именно в Киевской области, в Вышгородском районе? Потому, что вы являетесь пионерами, первым приоритетом, первыми, где начинает реализовываться программа Президента – сельская медицина», — подчеркнул Президент. Он поблагодарил французских коллег за помощь. По его словам, компьютерные программы, которые будут обеспечивать телемедицину, поступят из Канады, своим опытом поделится Германия, Хорватия прислала специалистов, которые помогут внедрять эту систему. Дополнительно к бюджетным деньгам, средствам местного самоуправления, финансирование этого проекта, по просьбе Президента, предоставит Всемирный банк. «Для того, чтобы в Вышгородском районе появилась это здание, работал весь мир», — подчеркнул Глава государства.
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что сегодняшнее открытие ФАПа очень важно. «Мы это сделали вместе. Франция, которая поддерживает Украину. Французский архитектор, создавший этот проект», — отметила она, добавив, что здание пункта также энергоэффективное.
«Все это стало возможно, потому что были люди, которые поддерживали проект – мэр, врачи, Министерство регионального развития и председатель Киевской областной администрации», — подчеркнула посол. Она добавила, что весь проект был реализован за один год.
Глава государства вручил сертификат на медицинское оборудование фельдшеру ФАП села Боденьки Ольге Омельчук.
Президент осмотрел помещение ФАПа и помещение, оборудованное для проживания врача.
Глава государства также ознакомился с тестовой работой средств телемедицины, которые позволяют дистанционно проводить диагностику различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Была проведена полная диагностика нескольким местным жителям.
Глава государства подчеркнул, что все жители смогут получить лекарственные средства по программе «Доступные лекарства».