15 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМЕЙ

Міжнародний день сімей, який відзначається 15 травня, можна назвати самим сімейним святом нашого часу. Засноване в 1993 році з ініціативи Генеральної Асамблеєю ООН, це свято швидко знайшло своїх прихильників по всьому світу.
Головна мета свята — зміцнити зв’язки в сім’ях і звернути увагу влади і всього суспільства на ті проблеми, з якими традиційно стикаються сім’ї в кожній країні.
Основною цінністю, яку переслідують організатори заходів до цього свята, є єдність рідних людей. Тільки розуміння, готовність прийти на допомогу в будь-яку хвилину, самовідданість та любов можуть зробити життя кожної родини більш щасливим. Тому в ООН вважають, що все суспільство має працювати на те, щоб ці цінності не зневажалися.
Безумовно, сім’я є основою суспільства, основою життя, основою передачі культурного досвіду наступним поколінням людей. Це лише кілька з цілої низки причин, за якими слід відзначати Міжнародний день сімей.