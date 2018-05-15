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15 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМЕЙ

15.05.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Міжнародний день сімей, який відзначається 15 травня, можна назвати самим сімейним святом нашого часу. Засноване в 1993 році з ініціативи Генеральної Асамблеєю ООН, це свято швидко знайшло своїх прихильників по всьому світу.

Головна мета свята — зміцнити зв’язки в сім’ях і звернути увагу влади і всього суспільства на ті проблеми, з якими традиційно стикаються сім’ї в кожній країні.

Основною цінністю, яку переслідують організатори заходів до цього свята, є єдність рідних людей. Тільки розуміння, готовність прийти на допомогу в будь-яку хвилину, самовідданість та любов можуть зробити життя кожної родини більш щасливим. Тому в ООН вважають, що все суспільство має працювати на те, щоб ці цінності не зневажалися.

Безумовно, сім’я є основою суспільства, основою життя, основою передачі культурного досвіду наступним поколінням людей. Це лише кілька з цілої низки причин, за якими слід відзначати Міжнародний день сімей.

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