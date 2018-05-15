ІМЕНИНИ 15 ТРАВНЯ

Борис — щодо походження цього імені, існують різні версії. За однією з них ім’я Борис походить від старослов’янського імені Борислав – «борець за славу». Згідно з іншою версією походження імені Борис тюркське («бариш») і означає «вигода». Також деякі дослідники вважають, що ім’я може переводитися з давнього протоболгарского мови як «барс» (сніговий леопард).
Гліб — значення імені Гліб трактується як «улюбленець Богів», «наданий Бога». Ім’я дуже давня і досить рідкісне. Достеменно невідомо, з чим пов’язано походження імені Гліб. Існує думка, що ім’я запозичене з інших мов: від давньогерманської мови «гутлиеб» або древнескандинавского «гудлеифер», що означає «улюбленець богів». Так само можливо, що назва походить від старослов’янського слова «гліба», що означає «рілля», «земля».
Давид — чоловіче ім’я, що має давньоєврейські коріння. Походження імені Давид пов’язане зі словом на івриті, яке означає «улюбленець», «улюблений».
Зоя — значення імені – життя. Походження імені – грецьке. Від цього ж індоєвропейського кореня (життя) походять імена Ізот, Віта. Гучне, сильне і яскраве ім’я. У ньому зібрані турбота і вимогливе увагу, з’єднання яскравих емоції і ясного аналізу.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Роман — ім’я у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.