Також цей день в народі називали Солов’їним святом, Бариш днем. Говорили: «На Бориса і Гліба встигни посіяти хліба». Вважалося, що 15 травня солов’ї починають свої пісні, і той, хто почує вранці солов’я, той цілий рік буде щасливим. Також на 15 травня цвітуть ясен, братки.
Також день 15 травня був відомий під різними назвами: Свистопляски, свистуньи, солов’їна свято, бариш-день, Борис-день. З цього моменту починалися солов’їні трелі.
Вірили, що спів соловья15 травня передвіщає настання літа. Існувало дуже багато прикмет, які були пов’язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки та гарбузи. Щоб овочі вродили, 15 травня перед посівом заривали в землю перст. Також молилися, а в процесі посадки, навпаки, мовчали.
Народні прикмети на 15 травня
- Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо
- Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба — літо буде теж ясним і без опадів
- Святого Бориса в народі називали барышником, тому що народ відзначав це свято в надії отримати прибуток — бариш. Якщо купець в цей день успішно продає свій товар, то весь рік у нього гроші будуть водитися
- Теплий день — прикмета до того, що буде хліб темний
- Спостерігали за зозулею. Якщо вона сиділа ближче до верхівки дерева, то ярові посіви будуть високими. Якщо ж вона сидить ближче до землі, то ярові посіви будуть низькими, і на багатий врожай можна не розраховувати.
- Хто при співі солов’я сорочку скине, того блохи не покусають
- Соловей завжди перестає співати перед негодою
- Теплий день15 травня — буде небагатий урожай хліба
- Якщо зацвіла черемха і солов’ї заспівали, то можна очікувати похолодання двотижневого
- Птах співає на голі дерева — прикмета до того, що буде неврожай в саду
- Вода пішла на спад, і солов’їні трелі чути — пора починати посів