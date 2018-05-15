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ПРИКМЕТИ НА 15 ТРАВНЯ

15.05.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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Також цей день в народі називали Солов’їним святом, Бариш днем. Говорили: «На Бориса і Гліба встигни посіяти хліба». Вважалося, що 15 травня солов’ї починають свої пісні, і той, хто почує вранці солов’я, той цілий рік буде щасливим. Також на 15 травня цвітуть ясен, братки.

Також день 15 травня був відомий під різними назвами: Свистопляски, свистуньи, солов’їна свято, бариш-день, Борис-день. З цього моменту починалися солов’їні трелі.

Вірили, що спів соловья15 травня передвіщає настання літа. Існувало дуже багато прикмет, які були пов’язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки та гарбузи. Щоб овочі вродили, 15 травня перед посівом заривали в землю перст. Також молилися, а в процесі посадки, навпаки, мовчали.

Народні прикмети на 15 травня

  1. Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо
  2. Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба — літо буде теж ясним і без опадів
  3. Святого Бориса в народі називали барышником, тому що народ відзначав це свято в надії отримати прибуток — бариш. Якщо купець в цей день успішно продає свій товар, то весь рік у нього гроші будуть водитися
  4. Теплий день — прикмета до того, що буде хліб темний
  5. Спостерігали за зозулею. Якщо вона сиділа ближче до верхівки дерева, то ярові посіви будуть високими. Якщо ж вона сидить ближче до землі, то ярові посіви будуть низькими, і на багатий врожай можна не розраховувати.
  6. Хто при співі солов’я сорочку скине, того блохи не покусають
  7. Соловей завжди перестає співати перед негодою
  8. Теплий день15 травня — буде небагатий урожай хліба
  9. Якщо зацвіла черемха і солов’ї заспівали, то можна очікувати похолодання двотижневого
  10. Птах співає на голі дерева — прикмета до того, що буде неврожай в саду
  11. Вода пішла на спад, і солов’їні трелі чути — пора починати посів
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