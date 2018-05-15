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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПРИНЯЛ ПРЕЗИДЕНТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ

15.05.2018 Новини Комментариев нет
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Глава государства поблагодарил Президента ПА ОБСЕ за поддержку ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. «Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень важным в общих усилиях, чтобы остановить агрессора», — подчеркнул Президент Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Отмечена необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Отдельно отмечено важную роль ПА ОБСЕ в контексте чествования 85-й годовщины Голодомора, в частности признание национальными парламентами Голодомора геноцидом украинского народа.

Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.

Георгий Церетели поделился впечатлениями от посещения Донбасса и поблагодарил украинскую делегацию в ПА ОБСЕ.

 

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