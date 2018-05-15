15 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КЛІМАТУ 15.05.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Заснування цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:15 мая, 15 травня, Димитров, капрі, красноармейск, Міжнародний день клімату, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, сім'я, свято, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ