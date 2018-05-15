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ЗАВТРА У СЕЛИДОВОМУ ПОПРОЩАЮТЬСЯ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ

15.05.2018 Новини Комментариев нет
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Прощання з військовослужбовцем Остроушко Д.С.  відбудеться 16 травня  2018 року, о 11:30 год.,  за адресою:  Селидівський будинок культури, вул. Маяковського, буд. 6

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