ЗАВТРА У СЕЛИДОВОМУ ПОПРОЩАЮТЬСЯ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 15.05.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Прощання з військовослужбовцем Остроушко Д.С. відбудеться 16 травня 2018 року, о 11:30 год., за адресою: Селидівський будинок культури, вул. Маяковського, буд. 6 Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ