ДЕБЮТ ПОКРОВСЬКИХ БАСКЕТБОЛІСТОК

12-13 травня 2018 року в м.Дружківка пройшов Чемпіонат Донецької області з баскетболу серед дівчат 2005 р.н. На своїх перших змаганнях дебютували юні баскетболісти відділення баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи м.Покровська. Поступившись командам з м.Краматорська і м.Дружківка (які в цьому році брали участь у Всеукраїнській Юнацькій Баскетбольній Лізі) наші вихованки зайняли 3 місце. Найрезультативнішим гравцем нашої команди стала Молодча Вікторія (ЗОШ № 6).
Адміністрація дитячо-юнацької спортивної школи вітає з вдалим стартом тренера-викладача Оберемок Ірину, помічника тренера Кондратьеву Олену та команду, до складу якої увійшли: Куриленко Анастасія (ЗОШ № 6), Оніпко Діана (ЗОШ № 6), Звягінцева Ганна (ЗОШ № 4), Лозенко Наталія (ЗОШ № 3), Омельяненко Єлизавета ( ЗОШ № 6), Молодча Вікторія (ЗОШ № 6), Дорошко Поліна (ЗОШ № 12), Данильченко Валерія (ЗОШ № 6), Звягінцева Тетяна (ЗОШ № 4), Сукова Крістіна (ЗОШ № 6), Когтева Катерина (ЗОШ № 12), Полянська Анастасія (ЗОШ № 6) і помічник тренера Кондратьєва Олена (Мірноградський НВК).
За підсумками Чемпіонату наша команда була нагороджена кубком, грамотами та медалями від Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області.