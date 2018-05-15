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ДЕБЮТ ПОКРОВСЬКИХ БАСКЕТБОЛІСТОК

15.05.2018 Новини Комментариев нет
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12-13 травня 2018 року в м.Дружківка пройшов Чемпіонат Донецької області з баскетболу серед дівчат 2005 р.н. На своїх перших змаганнях дебютували юні баскетболісти відділення баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи  м.Покровська. Поступившись командам з м.Краматорська і м.Дружківка (які в цьому році брали участь у Всеукраїнській Юнацькій Баскетбольній Лізі)  наші вихованки зайняли 3 місце. Найрезультативнішим гравцем нашої команди стала Молодча Вікторія (ЗОШ № 6).

Адміністрація дитячо-юнацької спортивної школи вітає з вдалим стартом тренера-викладача Оберемок Ірину, помічника тренера Кондратьеву Олену та команду, до складу якої увійшли: Куриленко Анастасія (ЗОШ № 6), Оніпко Діана (ЗОШ № 6), Звягінцева Ганна (ЗОШ № 4), Лозенко Наталія (ЗОШ № 3), Омельяненко Єлизавета ( ЗОШ № 6), Молодча Вікторія (ЗОШ № 6), Дорошко Поліна (ЗОШ № 12), Данильченко Валерія (ЗОШ № 6), Звягінцева Тетяна (ЗОШ № 4), Сукова Крістіна (ЗОШ № 6), Когтева Катерина (ЗОШ № 12), Полянська Анастасія (ЗОШ № 6) і помічник тренера Кондратьєва Олена (Мірноградський НВК).

За підсумками Чемпіонату наша команда була нагороджена кубком, грамотами та медалями від Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області.

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