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ГОРОСКОП НА 15 ТРАВНЯ

15.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Вам дуже потрібні спілкування і посиденьки з друзями.

ТЕЛЕЦЬ

Ви повністю зануритесь у справу, яка Вам подобається.

БЛИЗНЮКИ

Ваша чутливість переведе стосунки на новий рівень.

РАКИ

Всесвіт відкриває Вам нові двері – не помиліться!

ЛЕВ

Ваше життя нарешті стабілізувалось, відкладіть зміни.

ДІВА

Ваші фантазії приведуть Вас до несподіваних пригод.

ТЕРЕЗИ

День важливого відкриття – мрійте і робіть висновки.

СКОРПІОН

Вдалою буде діяльність для душі, а не на результат.

СТРІЛЕЦЬ

Дуже скоро на Вас очікує велика і важлива подія.

КОЗЕРІГ

Беріть ініціативу на себе – результат порадує всіх!

ВОДОЛІЙ

Присвятіть день собі, близьким і ще раз собі!

РИБИ

Дуже вдалий день! Займайтесь лише важливим.

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