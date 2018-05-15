ГОРОСКОП НА 15 ТРАВНЯ

ОВЕН
Вам дуже потрібні спілкування і посиденьки з друзями.
ТЕЛЕЦЬ
Ви повністю зануритесь у справу, яка Вам подобається.
БЛИЗНЮКИ
Ваша чутливість переведе стосунки на новий рівень.
РАКИ
Всесвіт відкриває Вам нові двері – не помиліться!
ЛЕВ
Ваше життя нарешті стабілізувалось, відкладіть зміни.
ДІВА
Ваші фантазії приведуть Вас до несподіваних пригод.
ТЕРЕЗИ
День важливого відкриття – мрійте і робіть висновки.
СКОРПІОН
Вдалою буде діяльність для душі, а не на результат.
СТРІЛЕЦЬ
Дуже скоро на Вас очікує велика і важлива подія.
КОЗЕРІГ
Беріть ініціативу на себе – результат порадує всіх!
ВОДОЛІЙ
Присвятіть день собі, близьким і ще раз собі!
РИБИ
Дуже вдалий день! Займайтесь лише важливим.