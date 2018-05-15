ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 ТРАВНЯ 15.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1648 — Битва між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої при Жовтих Водах (по 16 травня) 1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848). 1940 — в США в продажу з’явились нейлонові панчохи. 1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — усі пасажири та члени екіпажу Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:15 мая, 15 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ