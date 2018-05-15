Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 15 ТРАВНЯ

15.05.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 1648 — Битва між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої при Жовтих Водах (по 16 травня)
  • 1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848).
  • 1940 — в США в продажу з’явились нейлонові панчохи.
  • 1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — усі пасажири та члени екіпажу
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"