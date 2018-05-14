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СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: КАБМІН ПООБІЦЯВ ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ ОДЕРЖУВАЧІВ

14.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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Кабінет міністрів буде уважно відстежувати порушення нового порядку надання субсидій на оплату послуг ЖКГ. Про це під час погоджувальної ради у Верховній Раді заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

«Кабмін схвалив новий порядок нарахування субсидій. Ідеологія цього документа полягає в тому, щоб унеможливити  нарахування субсидій для тих, хто маніпулюючи справжньою нормативною базою отримує субсидії при тому, що має великі доходи. Це відбувається на шкоду тим людям, які дійсно потребують захисту з боку держави і повинні отримувати субсидії. Тому уряд буде дуже уважно стежити за реалізацією цього нового порядку, щоб не було зловживань «, — зазначив Кириленко.

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