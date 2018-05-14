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РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНІЗАЦІЇ. ЧИ ОТРИМАЄ МИРНОГРАД 10 МІЛЬЙОНІВ?

14.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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12 травня Мирноград відвідала комісія, створена за розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського, для перевірки результатів українізації зовнішньої реклами – зміни написів на табличках, вивісках, інформаційних стендах та дорожніх вказівниках на державну мову. Робочу групу очолила  директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької ОДА Людмила Биченко. У супроводі Мирноградского міського голови Олександра Брикалова та його заступника Наталії Маслової члени комісії розпочали перевірку з міської автостанції.

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