РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНІЗАЦІЇ. ЧИ ОТРИМАЄ МИРНОГРАД 10 МІЛЬЙОНІВ?

12 травня Мирноград відвідала комісія, створена за розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського, для перевірки результатів українізації зовнішньої реклами – зміни написів на табличках, вивісках, інформаційних стендах та дорожніх вказівниках на державну мову. Робочу групу очолила директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької ОДА Людмила Биченко. У супроводі Мирноградского міського голови Олександра Брикалова та його заступника Наталії Маслової члени комісії розпочали перевірку з міської автостанції.