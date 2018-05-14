НА ШАХТІ «ЦЕНТРАЛЬНА» ЗАГИНУВ ГІРНИК

Сьогодні стався нещасний випадок зі смертельним наслідком на шахті «Центральна» ДП «Мирноградвугілля» Донецької області, про це повідомляє Незалежна профспілка гірників України.
У результаті нещасного випадку загинув гірничий робітник дільниці шахтного транспорту ІСАЄВ Сергій Васильович (1987 року народження), член Незалежної профспілки гірників України.
30-річний гірник вугільного підприємства шахта «Центральна» « ДП «Мирноградвугілля», перебуваючи на робочому місці на глибині 622 м, отримав тілесні ушкодження несумісні із життям, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
За попередньою інформацією, чоловік спустився в шахту, де приблизно о 10 годині 15 хвилин відбувся обвал гірничої маси, в результаті якого шахтар зірвався з кріплення та впав у камеру опрокиду. Згодом тіло чоловіка знайдено без ознак життя.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Проведення досудового розслідування доручено Мирноградському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.
На теперішній час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин смертельного випадку.