ЗА ДОБУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДВІЧІ ВИЛУЧАЛИ ЗБРОЮ ТА ВИБУХІВКУ

У Мирнограді 18-річного хлопця з пістолетом зупинили посеред міста, а на автовокзалі Покровська виявлений чоловік, який перевозив порох.
У Мирнограді, близько третьої години ночі, під час патрулювання група реагування патрульної поліції помітила хлопця з предметом, схожим на пістолет у руці. Зброю було вилучено та направлено на експертизу. Власником забороненого предмету виявився місцевий житель 2000 року народження, який близько тижня тому був викритий співробітниками кримінальної поліції у вчиненні пограбування.
З метою попередження витоку зброї у мирні регіони, а також скоєння правопорушень з її використанням правоохоронці перевіряють як транспорт і водіїв, так і багаж пасажирів.
На автовокзалі Покровська наряд поліції зупинив чоловіка, який намагався вивезти у Кіровоградську область порох. Вилучено 13 капсул з вибуховою речовиною. Правопорушник пояснив, що «гадки немає звідки ці капсули».
Найчастіше поліція вилучає у населення патрони армійського зразка. Знаходячи боєприпаси, громадяни залишають їх собі замість того, аби добровільно здати. Варто зазначити, що незаконне зберігання будь-якої зброї, боєприпасів або вибухівки тягне за собою кримінальну відповідальність та загрожує позбавленням волі на строк до 7 років.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області