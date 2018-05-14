ЗА ВБИВСТВО РІДНОЇ МАТЕРІ ЧОЛОВІКА ЗАСУДЖЕНО ДО 9 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Раніше судимий 48-річний мешканець міста Гірник у черговий раз опинився за гратами, цього разу — через вбивство рідної матері.
Подія сталася у червні минулого року. Під час досудового розслідування встановлено, що того дня чоловік розпивав спиртні напої разом із співмешканкою в одному із гаражів міста. Після вживання оковитої чоловік заснув, а прокинутися його змусила 70-річна мати, яка почала лаятися на сина через те, що той постійно вживає алкоголь. Не витримавши повчань матері, син вдарив її кулаком по обличчю, від чого остання впала на підлогу. Зловмисник продовжив бити стареньку кулаками, а після взяв молоток та завдав ним потерпілій ще декілька ударів по голові, від чого жінка померла.
Добропільський міськрайонний суд, врахувавши доводи керівника Красноармійської місцевої прокуратури Олександра Щепіхіна, який підтримував публічне обвинувачення, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), та засудив до 9 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області