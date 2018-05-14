ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ ОСОБУ ЗАГИБЛОГО

06 травня 2018 року у лісосмузі в 3 км від селища Рівне Покровського району був виявлений скелетований труп невстановленого чоловіка.
Прикмети: вік 40-60 років, на зріст близько 165-175 см, волосся сиве.
Був одягнутий: кофта сірого кольору на застібці блискавка білого кольору, жилетка сірого кольору із хутряною підкладкою коричневого кольору, байкова сорочка в клітинку з сірими та чорними смугами, брюки чорного кольору на шкіряному ремені коричневого кольору, носки чорного кольору.
Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про загиблого або у вас зникли знайомі чи родичі, які довгий час не виходять на зв’язок, просимо повідомити за номером (06239)2-00-07, 099-793-20-07, (06239)2-05-74 (безкоштовно зі всіх телефонів).
Покровський відділ
поліції Донецької області