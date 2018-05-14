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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ШКОЛЕ НА ПЕРЕМЕНЕ РАСПЫЛИЛИ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ

14.05.2018 Новини Комментариев нет
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В связи с инцидентом были приостановлены занятия, детей отпустили по домам

В Марьинском районе Донецкой области в школе села Новоукраинка неизвестный на перемене распылил слезоточивый газ, сообщает пресс-служба полиции региона.

Всего в школе обучаются 75 учеников. Из-за инцидента занятия были приостановлены, детей отпустили по домам. Информации о пострадавших нет. На месте были взяты на анализы образцы воздуха.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на минувшей неделе в Украине произошли несколько случаев в школах: в результате отравления неизвестным веществом в воздухе дети теряли сознание либо просто жаловались на плохое самочувствие. Так, в Черкассах из-за этого были госпитализированы свыше 50 детей и несколько учителей. Еще один подобный случай произошел в Новомосковске Днепропетровской области.

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