В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ШКОЛЕ НА ПЕРЕМЕНЕ РАСПЫЛИЛИ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ

В связи с инцидентом были приостановлены занятия, детей отпустили по домам
В Марьинском районе Донецкой области в школе села Новоукраинка неизвестный на перемене распылил слезоточивый газ, сообщает пресс-служба полиции региона.
Всего в школе обучаются 75 учеников. Из-за инцидента занятия были приостановлены, детей отпустили по домам. Информации о пострадавших нет. На месте были взяты на анализы образцы воздуха.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на минувшей неделе в Украине произошли несколько случаев в школах: в результате отравления неизвестным веществом в воздухе дети теряли сознание либо просто жаловались на плохое самочувствие. Так, в Черкассах из-за этого были госпитализированы свыше 50 детей и несколько учителей. Еще один подобный случай произошел в Новомосковске Днепропетровской области.