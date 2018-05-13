ІМЕНИНИ 13 ТРАВНЯ

Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус.
Микита — ім’я в перекладі з грецької означає «переможець».Ім’я прийшло до нас із Стародавньої Греції. Покровителем цього імені вважається святий Микита Сповідник, який був ігуменом Мидикийской обителі. Він відзначився тим, що сповідував всіх бажаючих, відпускав гріхи їм, тим самим рятуючи заблукалі душі з чистилища. Популяризував християнську віру, проповідував справжні моральні цінності.
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.