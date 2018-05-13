У ДОБРОПІЛЛІ СТІНА ВПАЛА НА ДІТЕЙ

Сьогодні, близько 14.30 у Добропіллі обвалилася бокова стіна намету над під‘їздом багатоповерхового будинку. У цей час біля під‘їзду гуляли четверо місцевих дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини. Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує. На місці події працює слідчо-оперативна група Добропільського відділення поліції. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого ми обов‘язково встановимо причини цієї трагедії та притягнемо винних до відповідальності, повідомив у Фейсбук начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.