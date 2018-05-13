Говорили, що саме в цей день всі сватання припиняються, і починаються приготування до весільних торжеств.
Чому припинялися сватовства13 травня- Справа в тому, що травень місяць вважався дуже невдалим для пар, адже говорили: «Будеш все життя маятися». Так що, свататися в цей період вважалося негожим, бо лиха поголоска пронесеться. Предки наші завжди даному правилу слідували.
Також було відомо, що 13 травня не відправлялися в подорож. Якщо попередньо викупалися у воді з розталого березневого снігу. Казали, що з 13 травня на чужій стороні бродили весняні хвороби, і тільки березнева вода допоможе від них захиститися. Вірили, що хвороби замикаються в снігові гори і знаходяться там до відлиг. Після того, як сонце до 13 травня відігрівати землю, а сніг танув, всі весняні лихоманки розбігалися по світу і нападали на будь-якого необережного людини, яка, наприклад, не купався в березневому снігу.
Крім того, 13 травня аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 13 травня
- З берези багато соку тече — дощів теж багато буде в літній період
- Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня — літо буде врожайним і дуже теплим
- Вночі вітру немає, а на небі багато зірок — прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період
- Ясний схід сонця 13 травня — літо урожайним буде
- Сонце закрито на Сході хмарами — сінокіс дощовим буде
- Тепла і дощова погода обіцяє хороший врожай хліба. Південний вітер дме — прикмета до того, що буде родюче і тепле літо
- Тиха і зоряна ніч 13 травня — влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай
- Ясний восход- літо буде сонячним
- Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо
- Зірки 13 травня сховалися — буде дощ
- Волога і тепла погода — хліб добре вродить
- Хмари попливли, небо спохмурніло, але кульбабки залишилися розкритими — дощу не буде
- Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися — опадів не буде.