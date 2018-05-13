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ГОРОСКОП НА 13 ТРАВНЯ

13.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Подорож та зміна місця перебування сприятиме поліпшенню матеріальних благ.

ТЕЛЕЦЬ

Тіште себе при кожній хоч трохи вдалій можливості.

БЛИЗНЮКИ

Ви подобаєтеся людям – щоб це помітити, досить озирнутися по сторонах.

РАКИ

Не бійтеся братися за справи наодинці: досить почати, і однодумці підтягнуться.

ЛЕВ

Намагайтеся не втручатися у конфлікти, які не мають до вас прямого відношення.

ДІВА

Проявіть самостійність у прийнятті рішень, що стосуються фінансів та майна.

ТЕРЕЗИ

Вечір краще провести вдома, в суспільстві близької людини.

СКОРПІОН

День підходить для зміцнення професійних зв’язків.

СТРІЛЕЦЬ

Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не робити нічого значного.

КОЗЕРІГ

Якщо хтось критикує вас, то виключно із заздрості. Не варто звертати увагу.

ВОДОЛІЙ

День спокійний і приємний, відмінно підходить для того, щоб зайнятися справами.

РИБИ

Будь-яку справу, за яку ви беретеся у цей день, вдасться довести до кінця.

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