ГОРОСКОП НА 13 ТРАВНЯ

ОВЕН
Подорож та зміна місця перебування сприятиме поліпшенню матеріальних благ.
ТЕЛЕЦЬ
Тіште себе при кожній хоч трохи вдалій можливості.
БЛИЗНЮКИ
Ви подобаєтеся людям – щоб це помітити, досить озирнутися по сторонах.
РАКИ
Не бійтеся братися за справи наодинці: досить почати, і однодумці підтягнуться.
ЛЕВ
Намагайтеся не втручатися у конфлікти, які не мають до вас прямого відношення.
ДІВА
Проявіть самостійність у прийнятті рішень, що стосуються фінансів та майна.
ТЕРЕЗИ
Вечір краще провести вдома, в суспільстві близької людини.
СКОРПІОН
День підходить для зміцнення професійних зв’язків.
СТРІЛЕЦЬ
Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не робити нічого значного.
КОЗЕРІГ
Якщо хтось критикує вас, то виключно із заздрості. Не варто звертати увагу.
ВОДОЛІЙ
День спокійний і приємний, відмінно підходить для того, щоб зайнятися справами.
РИБИ
Будь-яку справу, за яку ви беретеся у цей день, вдасться довести до кінця.