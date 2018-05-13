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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 ТРАВНЯ

13.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1501 — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.
  • 1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
  • 1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.
  • 1909 — розпочалась перша Джиро д Італія.
  • 1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
  • 1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо».
  • 1940 — у західних областях України й Білорусі створені відділи НКВС по боротьбі з бандитизмом.
  • 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1»
  • 1963 — Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН.
  • 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
  • 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
  • 1990 — вийшло перше число газети «Галичина» — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
  • 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
  • 1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
  • 1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
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