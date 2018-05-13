ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 ТРАВНЯ 13.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1501 — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент. 1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою. 1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова. 1909 — розпочалась перша Джиро д Італія. 1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю. 1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо». 1940 — у західних областях України й Білорусі створені відділи НКВС по боротьбі з бандитизмом. 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1» 1963 — Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН. 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II. 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ. 1990 — вийшло перше число газети «Галичина» — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області. 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні. 1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях. 1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:13 мая, 13 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ