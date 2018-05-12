Зверталися 12 травня до Дев’яти мучеників і просили їх про зцілення хворих людей.
Якщо людина народжувалася в цей день, говорили, що йому належить пройти дев’ять різноманітних випробувань. Також очікували цвітіння кульбаби, яке починалося приблизно в цей час. Також з 12 травняпочинали розпускатися бруньки у липи і сливи, зацвітав бузок і червона конюшина.
12 травня починали лікувати людей, уражених лихоманками, щоб недуги не осушили людську кров і не ходили по жилах, не провокували пухлини, не руйнували суглобів і не ламали кісток. Говорили, що обряди 12 травня проводять, щоб «був селянин від води світлий та від землі чистий».
Цей день вважався днем цілителів і зцілень. Лікувалися 12 травня, в основному, травами, змовами і молитвами. Існувала навіть легенда, згідно якої, перед тим, як створити людину, Бог намалював на піску його силует, але тут же з’явився Диявол і проробив у фігурі 77 дірочок у вигляді ран. І тоді Бог сказав нечистому, що він створить 11 цілющих трав від 77 ран. Тому, відповідно до народних вірувань, людина може захворіти 77 хворобами і для кожної з них знайде лікувальний засіб. Однак дуже важливо було зібрати рослини у певний час, дотримуючись деяких правил.
12 травня було днем, коли можна було збирати рослини і готувати на їх основі зілля.
В народі також вшановували Дев’ять мучеників, вважаючи їх тлумачами снів і визволителями від віспи. Знахарі вирушали до хворих і нашіптували їм імена Мучеників — вважалося, що це гарантує одужання.
Народні прикмети на 12 травня
Схід сонця яскравий і ясний — літо буде теплим
Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай
Журавель гніздо в низині в’є — прикмета до того, що хліб можна вже зараз сіяти на вологих місцях. Якщо ж гніздо журавля знаходиться на висоті, то найкраще хліб запреет саме в низинах
Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце — зовсім скоро піде дощ
Багато хрущів — чекай посухи
Крик іволги нагадує котяче — прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ
Ясний схід сонця передвіщає тепле літо, теплий вечір і зоряна ніч — багатий врожай
Береза розпустила листя раніше вільхи — посуха влітку буде, і навпаки
Блискавка перед дощем 12 травня — опади будуть йти довго
З верхніх листків вівса волога виділяється, змочує підстава листя, стебла — буде вологий і дощовий період