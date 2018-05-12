ГОРОСКОП НА 12 ТРАВНЯ

ОВЕН
Розмірений перебіг справ допоможе зберегти спокій і душевну рівновагу.
ТЕЛЕЦЬ
Сплануйте заздалегідь свій день, щоб не забути чогось важливого.
БЛИЗНЮКИ
Якщо ви сумніваєтеся в інформації, варто перевірити все самостійно.
РАКИ
Зробіть подарунок близькій людині, навіть якщо немає для цього приводу.
ЛЕВ
Спілкування принесе багато позитивних емоцій, проте уникайте суперечок.
ДІВА
Послідовні дії – гарантія успіху. Не плануйте якихось різких змін.
ТЕРЕЗИ
– День принесе хороші новини. Можливо, прийде довгоочікувана звістка.
СКОРПІОН
З’явиться перспектива поліпшити відносини з коханою людиною, завдяки розмові.
СТРІЛЕЦЬ
Не варто радикально міняти імідж, місце проживання або професійну діяльність.
КОЗЕРІГ
Ви можете поставити собі досить складні цілі, але відчуєте і сили для їх досягнення.
ВОДОЛІЙ
Не поспішайте переробити всі справи, щоб в кінці дня не відчувати себе без сил.
РИБИ
Чекайте несподіваних поворотів подій, нових знайомств, цікавих зустрічей