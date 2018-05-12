ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 ТРАВНЯ 12.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 996 — у Києві освячена перша на Русі кам’яна церква Десятинна 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті. 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом. 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом. 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно». 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI). 1942 — радянські війська почали непідготовлений наступ на Харків. 1944 — Крим цілком звільнено від німців. 1965 — автоматична міжпланетна станція «Луна-5», запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар. 1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа «Екіпаж». 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи. 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу. 2004 — в англіканській церкві введено посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет. 2007 — українець Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:12 мая, 12 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ