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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 ТРАВНЯ

12.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 996 — у Києві освячена перша на Русі кам’яна церква Десятинна
  • 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
  • 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет
  • 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
  • 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.
  • 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
  • 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
  • 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — «Гроно».
  • 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
  • 1942 — радянські війська почали непідготовлений наступ на Харків.
  • 1944 — Крим цілком звільнено від німців.
  • 1965 —  автоматична міжпланетна станція «Луна-5», запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
  • 1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа «Екіпаж».
  • 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.
  • 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
  • 2004 — в англіканській церкві введено посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
  • 2007 — українець Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.
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