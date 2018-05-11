У НІМЕЦЬКОМУ ААХЕНІ ПРОЙШЛА ЗУСТРІЧ ПОРОШЕНКА, МЕРКЕЛЬ І МАКРОНА 11.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч у німецькому Аахені. Для лідерів трьох країн – Німеччини, Франції та України – ранок розпочався з розмови про війну. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ