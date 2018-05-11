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У НІМЕЦЬКОМУ ААХЕНІ ПРОЙШЛА ЗУСТРІЧ ПОРОШЕНКА, МЕРКЕЛЬ І МАКРОНА

11.05.2018 Сюжети Комментариев нет
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Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч у німецькому Аахені.

Для лідерів трьох країн – Німеччини, Франції та України – ранок розпочався з розмови про війну.

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