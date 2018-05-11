У МИРНОГРАДІ У РОЗПАЛІ ТЕПЛОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦМЛ 11.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У вересні 2016 року між Мирноградською міською радою та північною екологічною корпорацією «Нефко» було укладено угоду про впровадження на території Мирнограда енергозберігаючих заходів. Один з проектів – утеплення будівлі дитячого відділення ЦМЛ. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ