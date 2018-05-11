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У МИРНОГРАДІ У РОЗПАЛІ ТЕПЛОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦМЛ

11.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У вересні 2016 року між Мирноградською міською радою та північною екологічною корпорацією «Нефко» було укладено угоду про впровадження на території Мирнограда енергозберігаючих заходів. Один з проектів – утеплення будівлі дитячого відділення ЦМЛ.

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