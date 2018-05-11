УРЯД СКАСОВУЄ ДУБЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРОСТАВЛЕННЯ ПЕЧАТКИ

10 травня 2018 року Кабінет Міністрів прийняв розроблену Мінфіном постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка скасовує необхідність проставлення відбитку печатки на документах під час подачі до органів державної влади, а також скасовує обов’язок дублювання електронних документів на папері. Про це інформує Урядовий портал.
Крім того, чинне законодавство містить норми, які не відповідають сучасним пріоритетам щодо розвитку електронних комунікацій та є невиправдано обтяжливими для бізнесу. Як наслідок, виникла необхідність аналізу та перегляду законодавства.
Постанова направлена на реалізацію політики дерегуляції щодо спрощення ведення господарської діяльності, зокрема шляхом скасування вимог використання печаток суб’єктів господарювання та необхідності дублювання на паперовому носії документів, складених в електронній формі. Зазначене приведе до зменшення затрат часу та коштів суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток інформаційних ресурсів.